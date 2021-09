Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Santé humaine, santé animale : même combat Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Santé humaine, santé animale : même combat Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours INRAE Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les maladies infectieuses sont dues à des microorganismes (bactéries, virus et parasites) qui peuvent être spécifiques à un seul hôte (animal ou homme) ou se transmettre de l’un à l’autre.

De quels moyens disposons-nous pour nous protéger de ces agresseurs, pour la majorité, invisibles à l’œil nu ?



L’unité Infectiologie et Santé Publique (INRAE-Université de Tours) vous proposent de découvrir quelques réponses à travers ses animations :

Lavez-vous vos mains efficacement ?

Les cellules sanguines à l’action

Les vaccins : pour attendre l’ennemi de pied ferme ! Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://www.inrae.fr/centres/val-de-loire Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours