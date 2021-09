Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Les plantes et l’éveil de nos sens Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Les plantes et l’éveil de nos sens Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Université de Tours – EA2106 Biomolécules et Biotechnologies Végétales. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Venez éveiller vos cinq sens avec les plantes ! Vous pourrez en profiter pour découvrir certains de leurs secrets pour se protéger, se défendre ou encore attirer les insectes pollinisateurs ! Et oui, les plantes ont plus d’un tour dans leur sac pour s’adapter à leur environnement !

Aussi, venez découvrir pourquoi le vin est rouge ou blanc ! Et savez-vous qu’au-delà de la production de vin, la vigne possède des applications dans de nombreux domaines ? Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

