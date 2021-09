La Cle de UT Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours.

La CLe de UT est un projet étudiant de licence Sciences de la Terre et environnement coordonné par Cécile Grosbois, enseignante-chercheuse à l’Université de Tours. Il consiste à la réhabilitation de la collection Lecointre, en passant par le tri, l’inventaire et sa mise en valeur.

Notre groupe d’étudiants a pour but de rassembler les connaissances accumulées par Georges Lecointre et de les croiser avec les différents ouvrages, nos compétences et notre inventivité pour mettre en lumière cette collection et les informations qu’elle nous apporte sur les paléo-environnements de la Touraine du Jurassique à nos jours. En parallèle, nous réalisons un court documentaire sur la transmission inter générationnelle entre étudiants, paléontologues retraités, et professeurs en géosciences.

Cela nous a permis de sortir de la monotonie des études à distance pendant cette période de crise sanitaire ainsi que de découvrir un monde de la recherche qui nous était étranger. Nous avons également pu assouvir notre curiosité et mettre notre motivation à profit pour acquérir des savoirs sur la paléontologie qui nous était jusqu’alors étrangère. De plus, cela nous permet d’utiliser de nouveaux outils numériques comme la création de site WEB et l’utilisation de scans LIDAR.

Nous avons, à ce jour, commencé le tri et l’inventorisation de la collection, dans un premier temps de l’ensemble des bivalves puis des gastéropodes. Cette étape, bien qu’essentielle, est particulièrement longue et rigoureuse car il est nécessaire de répertorier avec attention chacun des individus et des espèces présentes. Notre partie de la collection Lecointre ne compte pas moins de 1500 espèces de mollusques, une centaine d’échinodermes, une grande quantité de cnidaires et quelques pièces telles que des plumes fossilisées, des géodes, des roches, et des fossiles d’animaux. Certaines des espèces n’ayant pas été inventoriées ou certains taxons n’étant plus d’actualité, il est essentiel de mettre à jour la liste établie dans les années 2000. Nous avons également commencé des tests de virtualisation de certaines pièces afin d’illustrer le futur site internet du projet. Ce dernier regroupera : une présentation des paléoenvironnements au travers des grandes époques de l’histoire géologique en Touraine, un inventaire de la collection présente à l’université de Tours, des informations sur les spécimens et des photographies les illustrant.

Par la suite nous avons pour projet de rencontrer l’héritière de G. Lecointre, découvrir le reste de la collection se trouvant au musée du Grand Pressigny et au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, et rendre notre site internet accessible comme outil au grand public et au monde de l’enseignement scolaire et universitaire.

