Lipides de l’alimentation et santé Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours DOUAUD. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 * un quiz sur les quantités de pourcentages de lipides retrouvés dans des aliments du quotidien et sur les lipides en général (oméga 3, oméga 6….) * la découverte de quelques techniques d’analyse des lipides un voyage au cœur d’une maquette de cellule pour découvrir son organisation ainsi que le rôle des lipides composant notamment les membranes. * un atelier de dilution * des puzzles de cellules animales et végétales, en mettant l’accent sur le fait que la membrane cellulaire est faite principalement de lipides * un jeu et des questions pour découvrir la mitochondrie Seront projetées des vidéos de différentes techniques utilisées au laboratoire, qui pourront être commentées (oxygraphes, poste de patch clamp, salles de culture etc…). Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : Hôtel de Ville de Tours

