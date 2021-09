Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours La place du doute dans la recherche scientifique Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La place du doute dans la recherche scientifique Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours ERCAE. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Ignorer qu'on ignore c'est ne pas savoir alors que savoir qu'on ignore c'est savoir totalement car on sait à la fois ce qu'on sait et ce que l'on ne sait pas. La tradition philosophique occidentale se considère comme un art de douter : du "je sais que je ne sais pas" de Socrate au doute méthodique de Descartes. La certitude doit être une recherche, un examen, une création et le doute permet d'apprendre à penser contre soi-même. Comment l'incertitude, le doute s'impliquent dans le processus de recherche scientifique via la recherche d'une vérité sans garantie de résultat ? Ce parcours du chercheur dans le labyrinthe mental de ses travaux permet de mieux appréhender l'émotion face aux découvertes.

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : http://www.univ-orleans.fr/fr/ercae Hôtel de Ville de Tours

