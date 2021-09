Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Comment détecter et mesurer l’impact d’anomalies génétiques sur le développement et le fonctionnement du cerveau Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Fête de la science 02 – 03 octobre

Inserm UMR 1253 Imagerie et Cerveau – Université de Tours.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Atelier « La fabrique à neurones »

Quelle est la structure d’un neurone et comment s’organise t’il pour assurer la communication avec les autres neurones ? Un atelier ludique et pratique permettra à chacun de répondre à cette question en fabriquant un modèle de neurone pour mieux comprendre les éléments fonctionnels et les mécanismes mis en jeu pour assurer l’activité neuronale et cérébrale.

Atelier « Cuisine ADN moléculaire »

Extraction ADN : À partir de morceaux de banane, extraction de l’ADN en quelques minutes pour visualiser cette molécule, base des études en génétique. Cet atelier servira de support pour présenter les éléments généraux sur la génétique et ses applications en santé.

Atelier “Visualisation de neurones par microscopie de fluorescence”

Un ou deux microscopes à fluorescence sont mis à disposition avec des échantillons de neurones préparés au laboratoire sur lamelle afin de visualiser et de comprendre l’importance des différents structures présentes dans un neurone. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

