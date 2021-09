Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Du sable dans votre smartphone ? Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Du sable dans votre smartphone ? Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours GREMAN, groupe de recherche en Matériaux, Microelectronique, Acoustique et Nanotechnologies. Entrée libre En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00 L’exposition commentée du GREMAN-CERTeM vous explique, pas à pas, comment sont fabriqués les éléments électroniques de votre quotidien, avec en prime une observation au microscope de composants d’un smartphone. Vous ne regarderez plus vos châteaux de sable du même œil.



Une exposition en format showroom, commentée par un animateur, pour montrer la chaîne de valeur du GREMAN à travers les différentes étapes qui permettent à partir de sable d’obtenir les composants microélectronique constituant un smartphone.



L’exposition se conclut par une observation au miscroscope d’une puce par les enfants. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://greman.univ-tours.fr/ Hôtel de Ville de Tours

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours