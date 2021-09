Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Venez découvrir vos émotions ! Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Venez découvrir vos émotions ! Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Laboratoire QualiPsy EE 1901. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Ateliers « les émotions en psychologie » :

Un « atelier mini-enquête » intitulé « je réalise ma première enquête scientifique » : Réalisation par les participants d’une mini-enquête auprès du public portant sur « les jeux vidéo : les joueurs face à leurs émotions. (8-12 ans)

La fresque des émotions : A vos crayons… (3-8ans)

Venez découvrir vos émotions dans le cadre du défi du parcours de la MSH. (5-12 ans)

Le quizz des émotions : Réussirez-vous à identifier les émotions dans les différentes cultures. (8 ans et +)

A la découverte des émotions au travail : découvrez les émotions prescrites de plusieurs professions et leurs conséquences sur la santé psychologique (12 ans et +) Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://qualipsy.univ-tours.fr/ Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours