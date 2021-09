Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Village des Sciences à l’Hôtel de Ville de Tours Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Village des Sciences à l’Hôtel de Ville de Tours Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre-Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Découvrir, échanger, s’émerveiller, discuter, venez retrouver les acteurs de culture scientifique en Touraine qui vous proposent des stands d’animations.

Au parogramme : ateliers, expositions, parcours pédagogique, démonstrations, cafés des sciences proposés par l’université de Tours, INRAE, INSERM, CHU, CEA, CNRS, Associations, Musées, établissements scolaires. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : http://www.centre-sciences.org/ Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours