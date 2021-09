Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Bienvenue dans le monde des parasites ! Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Bienvenue dans le monde des parasites ! Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Université de Tours – Faculté de pharmacie. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Venez découvrir les organismes parasites de l’Homme macroscopiques et microscopiques. Vous pourrez observer des parasites unicellulaires (protozoaires) sous microscope, mais aussi des vers tels que le ténia, des insectes (poux, puces, moustiques) et des acariens (tiques) agents ou vecteurs de maladies.

Vous trouverez des informations sur leur impact en santé humaine et vétérinaire (incidence, symptômes, traitements, vaccins…) et les moyens de prévention efficaces pour lutter contre eux.

Des animations sont prévues pour initier les plus petits à ce monde fascinant. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours