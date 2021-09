Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours L’archéologie du terrain au laboratoire ou comment l’histoire se construit à partir des sources matérielles. Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

L’archéologie du terrain au laboratoire ou comment l’histoire se construit à partir des sources matérielles. Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Philippe HUSI. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le stand d’archéologie sera organisé autour de différents pôles thématiques. L’objectif visé est d’amener les participants à suivre les étapes du raisonnement de l’archéologue, de l’identification d’objets de la vie quotidienne. L’ensemble est fondé sur des manipulations ludiques animées par différents spécialistes de domaines variés de l’archéologie et pour des périodes allant de la préhistoire à l’époque moderne.

Pour s’approprier la thématique de cette année « l’émotion de la découverte » il s’agit d’appréhender l’émotion procurée par une découverte considérée comme spectaculaire (site ou objet), mais également de nuancer la portée scientifique de telles découvertes. En effet, l’apport scientifique est parfois limité alors que l’émotion aux yeux du public est importante. Autrement dit, l’émotion ne se trouve pas toujours où on l’attend. Celle du chercheur qui travaille par accumulation de preuves pouvant sembler anodines, voire illisibles pour le public, s’éloigne parfois du mythe de l’archéologue. Inversement, un vestige provoquant une émotion au plus grand nombre s’avère banal pour l’archéologue lorsqu’il le replace dans son contexte scientifique déjà connu. C’est ce double ressenti que nous tenterons de partager avec le public au travers de quelques exemples. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours