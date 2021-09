Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Des peupleraies dans les paysages Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Des peupleraies dans les paysages Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours UMR CITERES (CNRS-Université de Tours). Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Que suscite en vous la présence de peupleraies dans les paysages ? Quelles émotions ressentez-vous en les découvrant, en les voyant, en vous y promenant ?

Appréciées par les uns, critiquées par les autres, les peupleraies ne laissent guère indifférents. Plus encore, elles sont l’objet de controverses et apparaissent au centre de débats passionnés, parfois emprunts de préjugés.

Venez partager vos émotions et testez vos connaissances : à quoi sert le bois de peuplier ? Combien de temps après plantation exploite-t-on les peupleraies ? Quelle est leur importance en région Centre-Val de Loire ? Où les rencontre-t-on ?

Seront proposées des activités ludiques autour des peupleraies, avec l’objectif d’engager la discussion autour des émotions ressenties à la vue de différentes peupleraies et d’idées reçues sur les peupleraies. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000
organisateur : http://citeres.univ-tours.fr/

