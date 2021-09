Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Cap’Défis Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Cap’Défis Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Association ArboréSciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Venez réaliser par équipe des défis avec du matériel simple ou de récupération !

Faire appel à son imagination, son intuition, son esprit pratique et logique, constitue le mot d’ordre de cette visite. Au programme: expériences multi thématiques : Eau, air, électricité, chimie, architecture…

Parce que la culture scientifique ne se limite pas à des connaissances mais intègre bien la capacité à adopter une démarche expérimentale pour répondre à une question donnée, parce que la fête de la science est un moment précieux où on apprend comment la science se fait et pas uniquement ce qu’elle produit en terme de connaissances. Se mettre “en recherche” et découvrir soi-même est la plus riche façon de vivre l'”émotion de la découverte”, thème choisi pour cette édition FDS 2021. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://arboresciences.org/ Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours