Vauc’en Sciences et la cuisson économe au Maroc Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Association Vauc’en Sciences. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Depuis 2012, l’association Vauc’en Sciences fait la promotion de la cuisson économe au Maroc. Sur l’année 2020-2021, malgré le contexte sanitaire, pas moins de 400 Cuiseurs à Bois Économes ont été distribués dans la tribu des Oucheg, dans la vallée de l’Ourika.

En ce moment même, les élèves planchent sur un séchoir solaire pour équiper les coopératives de femmes de cette même vallée dans le but de leur apporter des revenus complémentaires. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

