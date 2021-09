Le pouvoir des insectes ! Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Thomas Steinmann. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Qui n’a jamais été émerveillé par les prouesses incroyables des insectes ? Ces animaux, qui ont toujours fasciné l’homme, savent voler, marcher sur l’eau ou ont, pour certains, développé une vie en société hiérarchisée. Sur un stand accessible aux plus petits comme aux plus grands, doctorants et chercheurs en biologie de l’insecte proposerons aux visiteurs de venir voir et toucher, pour les plus courageux, quelques un des nombreux modèles d’études de notre institut. Nous serons présent pour répondre à toutes vos questions sur le monde fascinant des insectes.

L’IRBI est une unité mixte de l’Université de Tours et du CNRS auquel il est rattaché par l’intermédiaire de l’Institut Écologie et Environnement (INEE). La diversité des compétences se perpétue depuis la création de l’unité (1961) en réunissant sous un même toit des chercheurs et enseignants-chercheurs issus de différentes disciplines (écologie, physiologie, génétique, chimie, physique, bioinformatique et mathématiques), faisant de l’IRBI un lieu rare à l’identité internationale affirmée autour des sciences de l’insecte.

Pour appréhender le puzzle du vivant et affronter la complexité des systèmes biologiques, de leur fonctionnement et de leur évolution, l’IRBI met ainsi en œuvre une approche résolument intégrative dans une démarche scientifique à l’interface de la biologie de l’organisme, de l’écologie et de la biologie évolutive. Les domaines de transfert vont de la lutte biologique pour une agriculture durable au développement de nouvelles technologies de lutte contre les insectes vecteurs de maladie et les insectes invasifs en milieu urbain et naturel, en passant par le biomimétisme ou la production d’insectes pour l’alimentation animale/humaine.

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000

organisateur : Hôtel de Ville de Tours