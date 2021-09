Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours La Renaissance immersive Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

La Renaissance immersive Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Centre National de la Recherche Scientifique. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Aujourd’hui, c’est un enjeu de la Science de pouvoir reconstituer les éléments du passé pour en comprendre les articulations. Au Centre d’études supérieures de la Renaissance nous présenterons des ateliers sur ce thème de l’émotion de la découverte et des applications qui mobilisent tous les sens et les émotions à des fins cognitives et de mobilisation des savoirs. Vous pourrez notamment découvrir l’atelier numérique du programme ARD Intelligence des patrimoines pour expérimenter la Renaissance autrement :

Montargis 3D, la renaissance des jardins disparus : « Découvrez une reconstitution virtuelle du château royal de Montargis et de ses jardins à la Renaissance. »

TOURS VR*: « Découvrez la ville de Tours au cœur des années 1500 grâce à une reconstitution virtuelle du quartier Saint Martin. »

MOOC : La Renaissance en Val de Loire. « Partez à la découverte du Val de Loire à la Renaissance avec ce MOOC-DOC composé de 10 épisodes thématiques. »

OkeGameVR*: « Plongez au cœur de la collégiale Saint-Martin à la Renaissance et reconstituez les pièces musicales qu’on y jouait »

Mécaléo Web : « Reconstituez les machines de Léonard de Vinci avec le jeu sérieux Mécaléo. »

*Les expériences VR seront présentées sous-réserve des normes sanitaires en vigueur. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : http://www.cnrs.fr/ Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours