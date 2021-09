Conservation de la Grande Mulette en Europe Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Le projet LIFE+ conservation de la Grande Mulette (Conservation of the Giant Pearl Mussel in Europe, LIFE13 BIO/FR/001162) est un projet œuvrant à la préservation et la conservation des populations de grandes mulettes (Margaritifera auricularia).



LIFE+ est L’Instrument Financier pour l’Environnement de l’Union Européenne, consacré aux projets environnementaux. Il finance des actions qui contribuent au développement et à la mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires dans le domaine de l’environnement.

Le LIFE+ Grande Mulette est ainsi un projet financé par l’Union Européenne et porté par l’Université François-Rabelais avec le Conseil Départemental de Charente Maritime en tant que bénéficiaire associé.



Les populations de Grande Mulettes ayant considérablement diminué durant ces deux dernières décennies, Margaritifera auricularia est aujourd’hui classée comme espèce en danger critique d’extinction selon l’UICN et fit l’objet d’un Plan National d’Actions, sur lequel se base le programme LIFE+ Grande Mulette.

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000

organisateur : http://citeres.univ-tours.fr/ Hôtel de Ville de Tours