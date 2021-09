Intelligence artificielle, quelques aspects Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Université de Tours. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

« L’intelligence artificielle est un domaine dont les media parlent de plus en plus. L’alliance de la puissance de calcul des ordinateurs et des algorithmes d’apprentissage fait qu’aujourd’hui les résultats observés sont impressionnants. L’un des domaines qui a le plus bénéficié de ces avancées est sans conteste celui de l’image à la fois sur les aspects analyse et reconnaissance du contenu. L’ordinateur a donc la possibilité de “remplacer” l’homme sur certaines tâches qui lui étaient dévolues jusqu’à maintenait grâce à ses capacités cognitives. Mais comment un ordinateur peut-il réaliser ce travail? est-ce compliqué pour lui? A-t-il la capacité à raisonner? quel est son mode opératoire? beaucoup de questions que l’on est en droit de se poser et auxquelles l’équipe de recherche du LIFAT (laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours) tentera de répondre de façon simple et de manière démonstrative. Pour cela, quelques animations relatives au jeu sur ordinateur et à l’aide au handicap seront mises en avant.

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000

organisateur : https://www.univ-tours.fr/ Hôtel de Ville de Tours