Partir et vivre sur une autre planète ! Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Venez découvrir le projet de Sciences et Technologie réalisé par les élèves du collège Jules Michelet de Tours.

Au programme présentation par les élèves :

Du projet “Fusée à eau” et du module développé par des étudiants de Polytech Tours.

Des bases martiennes réalisées dans Minecraft encadrés par le scientifique Frédéric Foucher du CBM d’Orléans (CNRS).

De l’expérience de Thomas Pesquet #EleveTonBlob prévue pour le 11 octobre 2021 dans l’ISS et en classe !

