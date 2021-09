Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Les gestes de premiers secours en simulation Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Les gestes de premiers secours en simulation Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Université de Tours. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Initiation aux gestes de premiers secours, apprendre sans danger pour sauver !

Venez apprende autour de divers ateliers, les gestes salvateurs:

– Reconnaissance et prise en charge de l’inconscient qui respire

– Reconnaissance et prise en charge de l’inconscient qui ne respire pas (Arrêt cardio-respiratoire)

– Utilisation d’un DAE (Défibrillateur Automatique Externe)

Cet atelier de simulation vous sera présenté par les formateurs du Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences du CHRU de Tours et du centre de simulation en santé de l’Université de Tours, le MEDISIM. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://www.univ-tours.fr/ Hôtel de Ville de Tours

