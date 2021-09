Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Le secret du train volant Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le secret du train volant Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours GREMAN, groupe de recherche en Matériaux, Microelectronique, Acoustique et Nanotechnologies. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Un train qui se déplace en flottant au-dessus de son rail… ? Venez sur le stand du GREMAN-CERTeM découvrir la sustentation magnétique ou comment un solide supraconducteur peut léviter en présence de seulement quelques aimants et un peu d’azote liquide. Emotion garantie !





Une animation à laquelle les enfants pourront :

participer (selon les conditions sanitaires) en contribuant à la mise en place du train au démarrage puis l’observer tourner en lévitation sur le circuit

ou simplement regarder si les manipulations du public ne sont pas autorisées Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://greman.univ-tours.fr/ Hôtel de Ville de Tours

