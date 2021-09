Martigues Hotel de Ville de Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Fête de la Science – Astroclub M13 – Martigues Hotel de Ville de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Hotel de Ville de Martigues Astroclub M13. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 19h00

lundi 04 octobre – 19h00

vendredi 08 octobre – 19h00 Le club d’astronomie M13 de Martigues vous convient à 3 conférences grand public lors de la Fête de la Science du 1er au 8 octobre à la salle de conférence de l’Hotel de Ville de Martigues.

Nous débuterons le vendredi 1er octobre avec Olivier MOUSIS, enseignant chercheur au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM) qui nous parlera des “Mondes Océans”

Lundi 4, c’est le Parrain de notre association, Jean-Pierre LUMINET, astrophysicien de renommée mondiale (LAM), qui viendra nous parler de la “Musique des Sphères”

Vendredi 8, nous embarquerons pour un voyage en fusée vers Lune et Mars avec l’ancien directeur d’Arianespace à Kourou, Roger SOLARI, membre d’honneur de M13.

Les 3 conférences débutent à 19h, Pass Sanitaire obligatoire et réservation fortement conseillée.

Le synopsis de ces conférences est disponible sur notre site internet www.astroclubm13.fr. Vous y trouverez également un formulaire de réservation en ligne.

