Hôtel de Ville Objectif Sciences International. Entrée libre En présentiel Scolaires. Sortez vos crayons et laissez vous guider par votre imagination !

Que vous soyez en primaire, collège, lycée ou à l’université, grâce à cet atelier à la Cité des Sciences et de l’Industrie, vous aurez l’occasion de concevoir un voyage d’exploration scientifique. De nombreuses activités ludiques vous permettront de mieux connaître les objectifs du développement durable et tente grâce à de nouvelles découvertes scientifiques de les atteindre.

Faites tourner le globe, vous choisirez la destination de votre exploration en fonction de votre objectif scientifique !

Et si ce projet prenait vie ? Dans le cadre du projet Terra Scientifica qui consiste à réunir les écoliers et étudiants, vous aurez une chance de mettre en place votre exploration scientifique en partenariat avec les programmes de recherche de sciences participatives de l’ONG Objectif Sciences International. Île-de-France>Paris

Hôtel de Ville Place de l’Hotel de Ville – Esplanade de la Libération 75004 Paris 75004 organisateur : Hôtel de Ville

