Toulouse Hôtel de Région - Salle d'Assemblée Haute-Garonne, Toulouse Connaissons-nous vraiment les petites bêtes qui piquent ? Hôtel de Région – Salle d’Assemblée Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Connaissons-nous vraiment les petites bêtes qui piquent ? Hôtel de Région – Salle d’Assemblée, 6 octobre 2021, Toulouse. Fête de la science 06 octobre

Hôtel de Région – Salle d’Assemblée Morgane HENARD. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00 Lors des sorties en forêts et balades dominicales vous redoutez les piqûres de tique pour Médor et vous-même…. Vos soirées d’été sont régulièrement gâchées par les moustiques … et vous ne savez plus comment les éviter ! Vos abricotiers, amandiers, cerisiers et/ou oliviers dépérissent à vue d’œil sans que vous n’en compreniez l’origine…

Vous souhaitez mieux connaître ces petites bêtes qui partagent notre quotidien, savoir s’il existe des points communs entre ces parasites, poser des questions à nos experts ?

Alors n’hésitez pas, cette conférence est faite pour vous !

————————————

Informations pratiques

Inscriptions obligatoires pour les personnes souhaitant assister à la conférence en présentiel et en distanciel. Clôture des inscriptions le 3 octobre à 23h59.

Présentiel : Pass sanitaire obligatoire

Distanciel : Lien de connexion zoom communiqué après l’inscription Occitanie>Haute-Garonne

Hôtel de Région – Salle d’Assemblée 22 Boulevard du Maréchal Juin 31400 Toulouse 31400 organisateur : https://www.umontpellier.fr/ Hôtel de Région – Salle d’Assemblée

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Hôtel de Région - Salle d'Assemblée Adresse 22 Boulevard du Maréchal Juin 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Hôtel de Région - Salle d'Assemblée Toulouse