Mooving Earths Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, 5 octobre 2021, Meylan.

Fête de la science 05 octobre

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Hexagone Scène Nationale Arts Sciences. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h00

A noter : spectacle payant soutenu par La Fête de la science en Isère dans le cadre de la réouverture des lieux culturels suite à la crise sanitaire.



Comment réagir collectivement et intimement au bouleversement en cours de notre relation au monde ? Sommes-nous en train de vivre une transformation du monde aussi profonde et radicale que celle de l’époque de Galilée ?

Bruno Latour, sociologue et philosophe des sciences qui compte parmi les intellectuels français les plus réputés, conçoit depuis plusieurs années avec la metteure en scène Frédérique Aït-Touati des performances singulières où la science emprunte au théâtre pour mieux pénétrer les imaginaires. Moving Earths évoque le choc causé par Galilée en 1610 lorsqu’il énonça que la Terre était en mouvement et n’était pas le centre de l’univers. Il le met en relation avec un deuxième choc, la découverte des chercheurs James Lovelock et Lynn Margulis, d’une Terre « en mouvement », réagissant aux actions humaines. Deux bouleversements de notre perception du monde. La Terre se meut, disait Galilée, elle s’émeut disent les scientifiques contemporains. Parce que l’urgence écologique modifie profondément notre relation au monde, ce sont l’ensemble de nos conditions d’existence et de subsistance qu’il faut repenser.

Sur le plateau, un comédien, un bureau, une craie, la projection d’images, une caméra thermique et un microscope, qui permettent de déployer le récit, comme une enquête avec documents et images à l’appui, confirmant que notre destin est étroitement lié à celui de la planète. Dans son récit, Bruno Latour met en évidence différentes conceptions de notre planète qui toutes se traduisent par des manières d’agir et d’habiter. Parfois elles se superposent chez un même individu, révélant la complexité d’imaginer un monde nouveau. C’est une occasion rare d’entrer dans nos imaginaires collectifs.

Texte : Bruno Latour

Mise en scène : Frédérique Aït-Touati

Avec : Duncan Evennou

Dispositif scénique : Patrick Laffont De Lojo

Création vidéo et lumières : Patrick Laffont De Lojo

Conseil dramaturgique : Camille Louis

Assistant à la mise en scène : Yannaï Plettener

Administration : Émilie Lucas

Chargée de production et diffusion Élise Blaché – zonecritique.org

Production Zone Critique. Coproduction Centre Pompidou, Théâtre Nanterre-Amandiers Soutien Fondation Carasso, NA Fund, et DICRéAM.

Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 24 Rue des Aiguinards 38240 Meylan 38240

organisateur : https://www.theatre-hexagone.eu/ Hexagone Scène Nationale Arts Sciences