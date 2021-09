Lyon Hespul Métropole de Lyon, Rhône J’veux du soleil dans mon réseau électrique! Hespul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

J’veux du soleil dans mon réseau électrique! Hespul, 8 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 06 – 08 octobre

mercredi 06 octobre – 14h30

vendredi 08 octobre – 12h30 à 14h00 Les activités liées à l’énergie sont à l’origine de 73% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde…et donc principales responsables du dérèglement climatique. La première action pour réduire ces émissions est bien sûr d’utiliser moins d’énergie, et pour celle dont nous avons tout de même besoin, de chercher à la produire de la façon la moins impactante possible pour la planète.

La visite d’une petite installation photovoltaïque connectée au réseau électrique est complétée d’activités interactives. Notre objectif : que vous compreniez bien le fonctionnement des panneaux, les possibilités d’accueil des énergies renouvelables sur le réseau électrique, et que vous trouviez réponse à vos questions !

Info Covid – L’atelier présentiel est le mercredi après-midi, l’atelier en ligne le vendredi midi. La jauge sera adaptée aux conditions sanitaires. L’atelier présentiel sera basculé en distanciel si les consignes sanitaires l’exigent. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

