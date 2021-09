L’herbier de l’Université Lyon 1 : des collectes du XVIIIème siècle à l’herbier virtuel Herbier de l’université Claude Bernard Lyon1, 9 octobre 2021, Villeurbanne.

Fête de la science 09 octobre

Herbier de l’université Claude Bernard Lyon1 Mélanie THIEBAUT. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 16h30 à 17h45

L’herbier de l’Université Lyon1, intégré dans la fédération de recherche CeReSE (Centre de Ressources pour les sciences de l’évolution) est l’un des plus grands herbiers au monde. Il abrite environ 4,4 millions de plantes séchées d’une grande richesse scientifique et patrimoniale. La richesse de cet herbier provient de son état de conservation exceptionnel, de ses collecteurs, botanistes souvent voyageurs du XVIIIe, XIXe ou XXe siècle, mais également de sa représentativité de la diversité des plantes à fleurs, fougères, champignons, mousses et algues du monde entier. Ces plantes séchées accompagnées d’une étiquette représentent une immense mémoire des campagnes d’observations de la flore réalisées par ces scientifiques au cours des siècles passés. L’herbier LY contient 4 grands herbiers réalisés par des collectionneurs ayant marqué de façon indélébile l’histoire de la Botanique : l’herbier du prince Roland Bonaparte, celui de l’abbé Gandoger ; celui d’Alexis Jordan et l’herbier Rouy. On y trouve également de très nombreux et riches “petits herbiers” et l’une des plus belles collections de champignons aphyllophorales d’Europe, ainsi que des collections pédagogiques magnifiques.

L’histoire passionnante de ces collections et de leurs collecteurs vous sera racontée, mais on vous expliquera également comment on les conserve aujourd’hui et pourquoi elles sont une source irremplaçable de données pour la science.

Herbier de l’université Claude Bernard Lyon1 9 rue Raphaël Dubois 69100

organisateur : Herbier de l’université Claude Bernard Lyon1