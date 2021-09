Villeurbanne Herbier de l'université Claude Bernard Lyon1 Rhône, Villeurbanne L’illustration botanique : un autre regard sur le monde végétal Herbier de l’université Claude Bernard Lyon1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Rhône

L'illustration botanique : un autre regard sur le monde végétal Herbier de l'université Claude Bernard Lyon1, 6 octobre 2021, Villeurbanne.

mercredi 06 octobre – 16h00 à 17h30 Dans le merveilleux cadre de l’un des plus grands herbiers du monde, venez vous initier à l’illustration botanique sous la houlette de Dominique Delattre présidente de l’ASPIB (Association des Passionnés d’Illustration Botanique). Au cours de cet atelier vous apprendrez à reconnaître les différentes parties d’une fleur et à les représenter. Le crayon, graphite ou couleur aquarellable, vous permettra de comprendre les enjeux du dessinateur botaniste ou de prendre simplement du plaisir à la reproduction des végétaux. Vous aurez également l’occasion d’admirer des modèles pédagogiques anciens, des planches d’herbier issues de collections patrimoniales universitaires et de magnifiques aquarelles réalisées par les plus grands noms de l’illustration botanique lyonnaise du XIX° siècle. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

