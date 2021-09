Blois Halle aux Grains Blois, Loir-et-Cher 24e édition des Rendez-vous de l’histoire. Thème : Le travail Halle aux Grains Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

24e édition des Rendez-vous de l’histoire. Thème : Le travail Halle aux Grains, 8 octobre 2021, Blois. Fête de la science 06 – 08 octobre

Halle aux Grains Centre Européen de Promotion de l’Histoire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Dans une optique de dialogue entre monde de la recherche, monde enseignant et grand public, le festival des Rendez-vous de l’histoire offre plus de 400 événements sur le thème mais aussi sur l’actualité éditoriale. Une place particulière est faite aux doctorants et aux jeunes docteurs dans le Lab du jeune chercheur, où sont accueillis avec un soutien du festival 17 tables rondes et 7 communications spécifiques, ce qui représente quelques 70 jeunes chercheurs qui trouvent là une occasion de faire connaître leurs travaux et d’expérimenter une prise de parole publique. Centre-Val de Loire>Loir-et-Cher

Halle aux Grains 2 Place Jean Jaures 41000 Blois 41000 organisateur : https://www.rdv-histoire.com Halle aux Grains

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 2 Place Jean Jaures 41000 Blois Ville Blois lieuville Halle aux Grains Blois