A la découverte de vos émotions à travers le prisme du nudge Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest Laboratoire d'Economie et de Management de Nantes Atlantique (LEMNA).

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Confrontez vous aux nudges (ou coups de pouces) pour comprendre l’influence des émotions qu’ils provoquent dans la prise de décision individuelle.

Différents types de nudges existent. Pour certains d’entre eux, ils peuvent utiliser le système “automatique” du cerveau par l’utilisation d’images auxquelles sont confrontés les individus. Pour d’autres, les nudges informatifs, les émotions sont au cœur des réactions lorsque les individus y font face. Aversion à la perte, déculpabilisation, besoin de se conformer… sont autant d’émotions que nous souhaitons susciter aux travers des nudges que nous proposerons dans notre atelier. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

