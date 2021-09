Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes Rencontre avec les ingénieurs et scientifiques d’aujourd’hui Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Rencontre avec les ingénieurs et scientifiques d’aujourd’hui Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest IESF Pays de la Loire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Un stand pour rencontrer des ingénieurs et scientifiques et en apprendre plus sur leurs métiers. Découvrez comment des phénomènes physiques inspirent les instruments qu’ils développent et utilisent. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Halle 6 Ouest 42 Rue de la Tour d’Auvergne 44200 Nantes 44200 organisateur : http://www.iesf-paysdelaloire.fr/ Halle 6 Ouest

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Halle 6 Ouest Adresse 42 Rue de la Tour d'Auvergne 44200 Nantes Ville Nantes lieuville Halle 6 Ouest Nantes