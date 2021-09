Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes A la découverte de notre squelette et de nos articulations Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

A la découverte de notre squelette et de nos articulations Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest Laboratoire RMes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Au travers d’expériences ludiques et d’expositions, découvrez les modes de fonctionnement de notre squelette et de nos articulations. Vous en apprendrez plus sur la recherche des thérapies du futur pour soigner l’arthrose, les lombalgies ou encore l’ostéoporose. Vous pourrez échanger avec les scientifiques présents pour décourir leur quotidien et la vie en laboratoire. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Halle 6 Ouest 42 Rue de la Tour d’Auvergne 44200 Nantes 44200 organisateur : https://rmes.univ-nantes.fr/ Halle 6 Ouest

