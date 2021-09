Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes Vers des objets connectés autonomes en énergie Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dimanche 10 octobre – 13h00 Les objets connectés sont appelés à se multiplier dans les domaines de la maison et de la ville intelligente, de la santé, de l’industrie etc… Ces objets permettent de remonter des données de l’environnement (mesure de température, de présence, de consommation électrique), l’état de structures (ponts, routes, éoliennes, …) vers des centres de calcul qui en combinant les informations disponibles peuvent prendre des décisions (par exemple sur le chauffage d’une maison ou alerter sur des risques d’écroulement d’un pont).

Ces objets nécessitent une source d’énergie pour fonctionner. Il n’est pas toujours possible de les connecter au secteur. Il faut alors les alimenter par des piles ou en utilisant l’énergie de l’environnement (énergie solaire, éolienne, thermique, vibratoire etc…) afin d’obtenir un objet autonome en énergie. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

