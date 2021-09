Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes Carte numérique collaborative libre Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Carte numérique collaborative libre Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 La « carte » est constituée d’ « objets cartographiques » (points, chemins, polygones) géolocalisés représentant ce qui existe dans la réalité. Tout ce qui existe sur le terrain est cartographiable, ce qui permet une richesse de la base non égalée.

OpenStreetMap est un projet collaboratif mondial auquel tout le monde peut participer selon ses connaissances et/ou préférences. Il existe plusieurs modes de contribution : relevés sur le terrain sous forme de notes, de points et traces GPS, utilisation d’une imagerie aérienne et/ou satellite, import de fichiers de données « ouvertes » (open data). Pays de la Loire>Loire-Atlantique

