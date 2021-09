Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes L’émotion par l’image et par le jeu : à la découverte de la biologie et des métiers associés Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

L’émotion par l’image et par le jeu : à la découverte de la biologie et des métiers associés Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest PanTher (UMR 703 INRAE/Oniris). Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Plongé dans un environnement visuel et de jeu, vous allez explorer des structures et des mécanismes biologiques. Vous allez vivre une expérience surprenante où vos émotions seront mis à contribution pour découvrir le monde de la biologie et les métiers de la recherche associés par l’image et le jeu.

Deux ateliers seront proposés :

L’émotion par l’image – vous pourrez observer des images d’ensembles biologiques obtenues avec différents types de microscopie.

L’émotion de la découverte par le jeu – découvrez les thématiques scientifiques du laboratoire et les métiers de la recherche qui y sont associés en vous immergeant dans un jeu sérieux. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

