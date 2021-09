Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes La chambre à brouillard Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La chambre à brouillard Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest Laboratoire Subatech. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Avec la chambre à étincelles, la chambre à brouillard, dite aussi chambre de Wilson, sont les deux appareils permettant de mettre en évidence le rayonnement cosmique. Mise au point en 1911 par Charles Wilson, physicien écossais, cette expérience a été la première à montrer l’existence d’un rayonnement naturel. Pour sa découverte, il reçut le prix Nobel de physique en 1927.

Venez vous aussi voir cette chambre à brouillard et tout comprendre des rayonnements cosmiques. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Halle 6 Ouest 42 Rue de la Tour d’Auvergne 44200 Nantes 44200 organisateur : http://www-subatech.in2p3.fr Halle 6 Ouest

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Halle 6 Ouest Adresse 42 Rue de la Tour d'Auvergne 44200 Nantes Ville Nantes lieuville Halle 6 Ouest Nantes