Expérimentation animale ? Oui mais virtuelle ! Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest ONIRIS, l’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Depuis plusieurs années, des ateliers de travaux pratiques virtuels sont intégrés dans la formation des vétérinaires et professionnels en recherche au contact des animaux.

Grâce aux ateliers proposés, initiez-vous, comme les scientifiques, aux bonnes pratiques de manipulation et aux techniques peux invasives utilisées en recherche grâce à des peluches et des mannequins.

Vous pourrez également vous sensibiliser à l’utilisation d’outils de la perception de la douleur et au bien-être animal au travers de vidéos et de sites de référence. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Halle 6 Ouest 42 Rue de la Tour d'Auvergne 44200 Nantes
https://www.oniris-nantes.fr/

