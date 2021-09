Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes Entre Terre et ISS Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

dimanche 10 octobre – 13h00 L’association Eklo est née de la fusion de deux projets lauréats au concours Génération ISS lancé par le CNES.

Alors que tous les sens des astronautes sont chamboulés lors d’un voyage en orbite, nous allons envoyer à bord de la Station Spatiale Internationale une expérience portée sur le végétal dans l’espace. Car la nature est un besoin primordial pour l’Homme, notamment pour maintenir ses sens en éveil. Nous avons proposé à Thomas Pesquet d’apporter avec lui un petit bout de la Terre et d’en prendre soin. Il pourra ainsi observer des fleurs grandir dans une capsule spécialement conçue pour la culture en apesanteur. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

