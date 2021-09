Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes Les ondes sous toutes leurs formes Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les ondes sous toutes leurs formes Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest Laboratoire GéoEND. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Écouter les ondes : Écouter son coeur à l’aide d’un géophone pour comprendre comment les ondes qui se propagent dans le sol sont enregistrées par les récepteurs.

Visualiser la propagation d’une onde dans le sol à l’aide de géophones et d’un oscilloscope.

Voir les ondes : Cuve à eau permettant de visualiser avec des vagues, certains phénomènes caractéristiques des ondes (diffraction, interférences).

Les participants à cet atelier seront amenés à découvrir comment les ondes sont utilisées pour détecter, imager, sonder divers objets en géophysique et génie civil. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Halle 6 Ouest 42 Rue de la Tour d’Auvergne 44200 Nantes 44200 organisateur : https://www.geoend.ifsttar.fr/linstitut/gers2/laboratoires/ai-ifsttar/ Halle 6 Ouest

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Halle 6 Ouest Adresse 42 Rue de la Tour d'Auvergne 44200 Nantes Ville Nantes lieuville Halle 6 Ouest Nantes