Les sens comme outil scientifique Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest ONIRIS, l'Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 Toucher, goût, odorat, vue et ouïe constituent nos sens principaux. Grâce à eux, nous sommes capables d’appréhender le monde. Ils nous permettent par exemple de décider si quelque chose nous plaît ou nous fait courir un danger mais nous ne nous rendons pas toujours compte que nous les sollicitons. Une discipline scientifique est entièrement dédiée à l’utilisation de nos sens comme outils de mesure : l’évaluation sensorielle. Dans cet atelier, différentes méthodologies sensorielles seront présentées pour se rendre compte de la diversité de cette discipline. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Halle 6 Ouest 42 Rue de la Tour d'Auvergne 44200 Nantes

