Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

dimanche 10 octobre – 13h00 Dans le monde de la recherche, il n’y a pas de découverte sans émotion : elles sont surprenantes, gratifiantes, ou parfois décevantes. Mais elles sont toujours excitantes, qu’elles soient le fruit d’un labeur acharné ou qu’elles soient totalement fortuites.

Cette année, le CEISAM propose de faire revivre au public quelques découvertes historiques parmi celles qui ont bouleversé les connaissances de la matière. Assitez à une reproduction de la grande expérience des Lavoisier (découverte de l’oxygène) et la construction de la première pile telle que Volta l’a inventée au tout début du XIXème siècle. Découvrez aussi des expériences très modernes ! Pays de la Loire>Loire-Atlantique

