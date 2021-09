Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes Emotions de la découverte, émotions de lecture Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Emotions de la découverte, émotions de lecture Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 A travers une série d’animations, les chercheurs en Histoire et en Littérature de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Ange Guépin proposent d’explorer le thème de l’émotion : interviews vidéos d’historiens témoignant de leurs émotions de découverte, atelier de recherche participative sur les émotions provoquées par la lecture, projection-débat sur la découverte du Coran au Moyen Âge. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

Halle 6 Ouest 42 Rue de la Tour d’Auvergne 44200 Nantes 44200 organisateur : http://www.msh.univ-nantes.fr/ Halle 6 Ouest

