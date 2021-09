L’écosystème de notre corps Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes.

Fête de la science 08 – 10 octobre

Halle 6 Ouest Consortium Mibiogate – Laboratoire The Enteric Nervous System in gut and brain disorders (Inserm – Université de Nantes). Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

Vous êtes-vous posés la question de ce qu’il arrive à votre pomme une fois que vous l’avez avalée ? Tout un monde de rencontres, de transformations, d’échanges et de passages s’offre à vous ! Dans l’environnement de notre corps, nous ne serions pas ce que nous sommes sans la présence de milliards de micro-organismes. La recherche scientifique, grâce au développement parallèle de technologies, découvre et comprend un peu plus, chaque jour, le rôle qu’ils jouent dans le maintien de notre santé. Sur ce stand, l’équipe du consortium Mibiogate partagera avec vous leurs travaux et découvertes.

