Le pouvoir caché des algues Halle 6 Ouest, 10 octobre 2021, Nantes. Fête de la science 08 – 10 octobre

samedi 09 octobre – 13h00

dimanche 10 octobre – 13h00 L’équipe iGEM Nantes vous invite à découvrir la biologie de synthèse au travers de leur projet qui consiste à résoudre une problématique locale à la fois environnementale, sanitaire et économique : les marées vertes.

L’accumulation d’algues sur les plages favorise la production d’un gaz mortel pour une grande variété d’organismes, incluant les hommes. En utilisant des outils chimiques, biochimiques et biologiques, notre équipe souhaite accélérer la dégradation d’une espèce responsable des marées vertes : l’Ulva spp. Notre but : utiliser tous les produits issus de cette dégradation et leur trouver une application comme la fabrication de bioplastique à partir de la biomasse restante, mais aussi la production de biométhane, une énergie renouvelable. Pays de la Loire>Loire-Atlantique

