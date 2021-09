les ateliers du Forum Climat Hall des sports Pierre Gaspard, 15 octobre 2021, Épernay.

Fête de la science 12 – 15 octobre

Hall des sports Pierre Gaspard Association Terre avenir. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Le Forum Climat d’Epernay propose, en parallèle de l’exposition, des ateliers à destination des scolaires. L’occasion de découvrir un métier, une technique, ou plus simplement jouer pour mieux comprendre adapter nos choix et ainsi agir face au changement climatique.

Au programme :

Les déchets c’est toute une histoire, avec Terre avenir

Pour moins consommer j’agis, avec La Maison de l’Habitat

Le parcours de nos déchets, avec Epernay Agglo Champagne

Plastiques en mer, les solutions sont à terre, avec Epernay Agglo Champagne et La Fondation Tara Océans

Le gaspillage alimentaire ça suffit, avec Epernay Agglo Champagne

Découvre mes déchets, avec le CHU de Reims

Air, vous avez dit Air ? avec Atmo Grand Est

Mission Jale 2130, escape game avec Engie

Le gaspi c’est fini, avec Api restauration

Gaz à effet de serre et réchauffement climatique, avec le laboratoire GSMA de l’URCA

Si on tentait l’éco conception, avec Smurfit Kappa

Le verre dans tous ses états, avec Verallia

Et aussi

Projection du documentaire « océans, le mystère plastique », suivie d’une intervention de Gaëtan Burgaud laboratoire LUBEM de l’Esiab au collège Eustache Deschampas de Vertus

Café Experts au Lycée Stephane Hessel : rencontre avec trois professionnels

Hall des sports Pierre Gaspard Parc Roger Menu 51200 Épernay 51200

organisateur : http://www.terre-avenir.fr/ Hall des sports Pierre Gaspard