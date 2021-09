Épernay Hall des sports Pierre Gaspard Épernay, Marne Webinaire “peut-on changer nos pratiques ?” Hall des sports Pierre Gaspard Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Webinaire “peut-on changer nos pratiques ?” Hall des sports Pierre Gaspard, 8 octobre 2021, Épernay. Fête de la science 08 octobre

Hall des sports Pierre Gaspard Association Terre avenir. Réservation obligatoire En présentiel;En ligne Grand public.

vendredi 08 octobre – 09h00 à 10h15 Sous la forme d’un webinaire, la rencontre invite Mickaël Dupré, enseignant-chercheur en sciences comportementales.

Il présentera quels sont pour lui les freins cognitifs à l’action face au changement climatique,

ce qui motive les uns et moins les autres etc..

et comment “toucher autrement les publics” avec l’exemple des “nudges”, ces outils d’incitation aux gestes écocitoyens, la communication engageante et la communication participative.

Il vous challengera avec des questions/quizz, une rencontre “à distance” mais interactive ! Grand Est>Marne

Hall des sports Pierre Gaspard Parc Roger Menu 51200 Épernay 51200 organisateur : http://www.terre-avenir.fr/ Hall des sports Pierre Gaspard

Détails Catégories d’évènement: Épernay, Marne Autres Lieu Hall des sports Pierre Gaspard Adresse Parc Roger Menu 51200 Épernay Ville Épernay lieuville Hall des sports Pierre Gaspard Épernay