Bulles de chercheurs Hall de l’université (Les Chênes 2), 29 octobre 2021, Cergy.

Fête de la science 01 – 29 octobre

Hall de l’université (Les Chênes 2) Bibliothèques de CY Cergy Paris Université. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 08h30 à 18h00

lundi 04 octobre – 08h30 à 18h00

mardi 05 octobre – 08h30 à 18h00

mercredi 06 octobre – 08h30 à 18h00

jeudi 07 octobre – 08h30 à 18h00

vendredi 08 octobre – 08h30 à 18h00

lundi 11 octobre – 08h30 à 18h00

mardi 12 octobre – 08h30 à 18h00

mercredi 13 octobre – 08h30 à 18h00

jeudi 14 octobre – 08h30 à 18h00

vendredi 15 octobre – 08h30 à 18h00

lundi 18 octobre – 08h30 à 18h00

mardi 19 octobre – 08h30 à 18h00

mercredi 20 octobre – 08h30 à 18h00

jeudi 21 octobre – 08h30 à 18h00

vendredi 22 octobre – 08h30 à 18h00

lundi 25 octobre – 08h30 à 18h00

mardi 26 octobre – 08h30 à 18h00

mercredi 27 octobre – 08h30 à 18h00

jeudi 28 octobre – 08h30 à 18h00

vendredi 29 octobre – 08h30 à 18h00

Bulles de Chercheur.e.s est le résultat d’un travail étroit entre le service d’appui à la recherche de la bibliothèque universitaire, la direction de la recherche et le collège doctoral.

L’association STIMULI collabore également avec ces différents services dans le but d’accompagner les doctorants dans la mise en récit de leurs thèses par la bande dessinée (BD). Ce projet est également soutenu par la DRAC Ile-de-France.

En parcourant cette exposition, vous trouverez le fruit du travail de l’illustrateur Yannick Djiecheu, artiste en résidence dans les laboratoires de CY, et les planches de BD issues de sa rencontre avec les laboratoires : le GEC et ERRMECe.

L’artiste : Yannick Djecheu

Titulaire d’un Doctorat en didactique des langues, Yannick DJIECHEU a la particularité d’avoir la double casquette de chercheur et de dessinateur.

Autodidactique complet en dessin, passionné et chevronné depuis son plus jeune âge, c’est sous son nom d’artiste Yamcha qu’il réalise des bandes dessinées et illustrations notamment sur des thématiques scientifiques mais aussi de société.

Sensible à la vulgarisation de la science par l’illustration et la bande dessinée, c’est donc avec un grand plaisir qu’il a pris part au projet Bulles de chercheur lancé par CY Cergy Paris Université.

Retrouvez son travail sur son site : https://www.yamcha.fr/

Île-de-France>Val-d’Oise

Hall de l’université (Les Chênes 2) 33 Boulevard du Port 95000 Cergy 95000

organisateur : https://www.cyu.fr/ Hall de l’université (Les Chênes 2)