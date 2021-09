Portes ouvertes du NumLab (pro, entreprises) Guyane Développement Innovation, 18 novembre 2021, Cayenne.

Fête de la science 18 novembre

Guyane Développement Innovation Guyane Développement Innovation. Réservation conseillée En présentiel Grand public.

jeudi 18 novembre – 14h00 à 16h30

Venez visiter l’agence GDI et découvrez tous les équipements accessibles au NumLab !

Imprimante 3D, casque de réalité virtuelle, hologramme, motion capture, réalité augmentée… sont autant de technologies que vous allez pouvoir découvrir et tester avec l’accompagnement de l’équipe GDI !

Découvrez le matériel de pointe et l’accompagnement NumLab – notamment sur le développement de produits/entreprises et de prototypes – via une visite complète et des échanges enrichissants !

Guyane Développement Innovation Route de Troubiran 97300 Cayenne 97300

organisateur : https://www.ardi-gdi.fr/ Guyane Développement Innovation