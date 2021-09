Valdivienne Groupe scolaire de Valdivienne Valdivienne, Vienne L’émotion de la découverte éveille tous nos sens. Groupe scolaire de Valdivienne Valdivienne Catégories d’évènement: Valdivienne

Fête de la science 04 – 08 octobre

Groupe scolaire de Valdivienne Thomas Mesmin. Entrée libre En présentiel Scolaires. De la création de mangeoires en passant par un memory des odeurs, une randonnée dans la nature ou encore un voyage dans l’univers, les élèves de Valdivienne vont se piquer de curiosité scientifique. Des expériences scientifiques étonnantes comme le light painting ou le poivre sauteur vont leur permettre de s’émouvoir et de découvrir ce qui fait la richesse de la science. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

Groupe scolaire de Valdivienne
Groupe scolaire des genets 86300 Valdivienne

