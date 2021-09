Thorigné-en-Charnie Grottes de Saulges Mayenne, Thorigné-en-Charnie Exploration souterraine en cavité naturelle Grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie Catégories d’évènement: Mayenne

Thorigné-en-Charnie

Exploration souterraine en cavité naturelle Grottes de Saulges, 10 octobre 2021, Thorigné-en-Charnie. Fête de la science 09 – 10 octobre

Grottes de Saulges Aventure Spéléologie Développement 53. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h00

dimanche 10 octobre – 10h00 La spéléologie permet aujourd’hui d’aborder l’ensemble des sciences de la terre et de la vie de manière originale. ASD53 vous propose une sensibilisation pour cerner les enjeux environnementaux au travers d’explorations souterraines. Pays de la Loire>Mayenne

Grottes de Saulges Le Chemin de la Roche Brau 53270 Thorigné-en-Charnie 53270 organisateur : https://www.coevrons.fr/association/asd-53-club-de-speleologie Grottes de Saulges

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Thorigné-en-Charnie Autres Lieu Grottes de Saulges Adresse Le Chemin de la Roche Brau 53270 Thorigné-en-Charnie Ville Thorigné-en-Charnie lieuville Grottes de Saulges Thorigné-en-Charnie